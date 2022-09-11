ВКС России высокоточным оружием уничтожили более 100 украинских военных в районе Николаева

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских военных в районе Николаева, в результате удара ликвидированы более 100 военных ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости