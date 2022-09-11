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ВКС России высокоточным оружием уничтожили более 100 украинских военных в районе Николаева

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Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских военных в районе Николаева, в результате удара ликвидированы более 100 военных ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны.
ВКС России высокоточным оружием уничтожили более 100 украинских военных в районе Николаева
  • РИА Новости

«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в результате удара уничтожено 15 единиц автомобильной и бронированной техники.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.

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