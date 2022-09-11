ВКС России высокоточным оружием уничтожили более 100 украинских военных в районе Николаева
- РИА Новости
«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, в результате удара уничтожено 15 единиц автомобильной и бронированной техники.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.