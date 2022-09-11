МО: с 6 по 10 сентября на двух направлениях ликвидированы более 4 тысяч бойцов ВСУ
- AP
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Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что всего с 6 по 10 сентября на данных направлениях потери Киева составили свыше 4 тыс. убитыми и более 8 тыс. ранеными.
Минобороны также сообщило, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.
Кроме того, Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации подразделений бригады морской пехоты украинских военных в районе Николаева, в результате удара ликвидированы более 100 военных ВСУ.
Ранее экипаж вертолёта Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.