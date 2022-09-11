МО сообщило об ударах ВС России по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.

«Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В частности, в результате ударов был поражён пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка, были ликвидированы свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Ранее экипаж вертолёта Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.