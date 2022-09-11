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МО: российские войска нанесли удар по 28-й бригаде ВСУ комплексами «Искандер»

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Российские войска нанесли удар по живой силе и технике 28-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
МО: российские войска нанесли удар по 28-й бригаде ВСУ комплексами «Искандер»
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесён удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.

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