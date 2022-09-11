МО: российские войска нанесли удар по 28-й бригаде ВСУ комплексами «Искандер»
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесён удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Ранее Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.