МО: российские войска нанесли удар по 28-й бригаде ВСУ комплексами «Искандер»

Российские войска нанесли удар по живой силе и технике 28-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесён удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.