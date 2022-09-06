Более 210 военных и 12 танков: в МО РФ сообщили о крупных потерях ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ несут существенные потери при попытках атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Об этом заявили в Минобороны РФ. Только за сутки российские войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ в этом районе, а также 12 танков, 11 боевых машин пехоты, восемь других бронированных машин и шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами. На фоне высоких потерь и прекращения ротации военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы и группами покидают боевые позиции, добавили в Минобороны.

Подразделения ВСУ на фоне высоких потерь отказываются выполнять боевые задачи. Об этом в ходе брифинга 6 сентября заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцева Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — сказал он.

Как отметили в Минобороны РФ, украинские войска продолжили попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Российские военные наносили в ответ удары по подразделениям и резервам ВСУ.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 210 военнослужащих», — отметил Конашенков.

В частности, российские военные поразили живую силу и военную технику в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Наряду с этим уничтожено три расположенных в Николаевской области склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Кроме того, в Днепропетровской области ракетами «Калибр» уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося для группировки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. Также Воздушно-космические силы (ВКС) России и средства ПВО сбили три украинских Су-25.

Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине

Помимо прочего, в районе Артёмовска (ДНР) в результате поражения пунктов временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ уничтожены до 250 военнослужащих и более десяти единиц автомобильной и бронированной техники.

В результате удара по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области уничтожены до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.

Между тем авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе.

На территории ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средства ПВО за сутки сбили 12 беспилотников, а также перехватили ракету «Точка-У» и 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ситуация на ЗАЭС

Минобороны России продолжает фиксировать факты обстрелов Запорожской атомной электростанции и близлежащих территорий украинскими военными.

«В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодара и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции», — говорится в сообщении.

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В частности, первый снаряд попал в крышу спецкорпуса №1, ещё один — в районе перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком. Разрыв третьего снаряда произошёл вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2.

В ведомстве подчеркнули, что артиллерийские подразделения ВСУ были подавлены ответным огнём, радиационный фон на станции находится в норме.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Утром 6 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что за прошедшие сутки на территории республики зафиксирован 31 факт обстрела.

При обстрелах противник применял крупнокалиберную артиллерию калибра 155 и 152 мм, миномёты калибра 120 мм и танки. В общей сложности в направлении ДНР выпущено порядка 158 единиц различных боеприпасов.

Под огнём ВСУ оказались такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Новосёловка и Пантелеймоновка.

Ранения получили два мирных жителя, повреждено 15 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов населённых пунктов. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Витальевич Марочко в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что военные Украины понесли критические потери личного состава и в технике. Марочко отметил, что украинские командиры на местах третьи сутки запрашивают уход с передовых позиций в Соледаре на ранее подготовленную вторую линию обороны.

«Вышестоящее (украинское. — RT) командование игнорирует запросы, а в боевых распоряжениях приказано готовиться к наступательным действиям», — написал он, ссылаясь на данные разведки.

Между тем Народная милиция ЛНР за прошедшие сутки уничтожила до 35 человек личного состава противника, два танка, пять бронетранспортёров, шесть единиц специальной автомобильной техники и одну огневую точку.