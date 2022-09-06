В Минобороны России сообщили о ликвидации до 250 солдат ВСУ в районе Артёмовска

Российские подразделения ударом высокоточного оружия уничтожили до 250 украинских военнослужащих в районе Артёмовска в ДНР.

«Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артёмовска ДНР. Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, военнослужащие поразили ракетами «Калибр» в Днепропетровской области крупное хранилище топлива для украинской группировки на Николаево-Криворожском направлении.

Также российские ВКС сбили три украинских Су-25 в небе над Николаевской областью.