военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Минобороны России сообщили о ликвидации до 250 солдат ВСУ в районе Артёмовска

Короткая ссылка
Российские подразделения ударом высокоточного оружия уничтожили до 250 украинских военнослужащих в районе Артёмовска в ДНР.
В Минобороны России сообщили о ликвидации до 250 солдат ВСУ в районе Артёмовска
  • РИА Новости

«Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артёмовска ДНР. Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, военнослужащие поразили ракетами «Калибр» в Днепропетровской области крупное хранилище топлива для украинской группировки на Николаево-Криворожском направлении. 

Также российские ВКС сбили три украинских Су-25 в небе над Николаевской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить