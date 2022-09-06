Российская авиация сбила три Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области

Российские ВКС сбили три украинских Су-25 в небе над Николаевской областью, заявили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 — в районе населённого пункта Снигирёвка и два украинских Су-25 — в районе Мирное в Николаевской области», — говорится в сообщении ведомства.

5 сентября Вооружённые силы РФ уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что помощь Донбассу и всем живущим там мирным гражданам является долгом России.