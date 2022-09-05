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Путин: долг России — оказать помощь Донбассу

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Президент Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке заявил, что помощь Донбассу и всем живущим там мирным гражданам является долгом России.
Путин: долг России — оказать помощь Донбассу
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что власти Украины не позволили урегулировать сложившуюся там ситуацию мирным способом.

«Наш долг оказать помощь этим людям, Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиции киевского режима», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией.

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