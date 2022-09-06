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Российские военные поразили «Калибром» хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области

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Российские военнослужащие поразили ракетами «Калибр» в Днепропетровской области крупное хранилище топлива для украинской группировки на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские военные поразили «Калибром» хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении», — говорится в заявлении.

Также российские ВКС сбили три украинских Су-25 в небе над Николаевской областью.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении более 220 боевиков Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за сутки.

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