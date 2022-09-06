Российские военные поразили «Калибром» хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие поразили ракетами «Калибр» в Днепропетровской области крупное хранилище топлива для украинской группировки на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

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