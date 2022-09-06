Минобороны: ВСУ потеряли более 210 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли более 210 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении.

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что ВСУ за последние 24 часа предпринимали попытки атаковать на отдельных участках на этом направлении.

По словам Конашенкова, российские воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинской армии.

Отмечается, что всего в течение суток ВСУ на данном направлении потеряли более 210 военных, 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин.

Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области.