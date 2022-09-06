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Стремоусов: Киев утаивает потери ВСУ при попытках наступления в Херсонской области

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Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

По его словам, ВСУ с конца августа потеряли около 3 тыс. военных и около 100 единиц иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской.

1 сентября Минобороны России заявило, что украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. 

По данным министерства, потери украинских войск за сутки составили более 350 человек.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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