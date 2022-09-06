Басурин: более 200 мирных жителей ДНР погибли от действий ВСУ с начала СВО

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли более 200 мирных жителей ДНР, ещё 3 тыс. пострадали.

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«С начала СВО более 3300 человек получили у нас ранения или погибли, если из погибших – это более 200, 128 детей», — цитирует Басурина ТАСС.

Ранее стало известно, что российские следователи установят обстоятельства преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса.

В конце августа сообщалось, что украинские националисты нанесли удар по гражданским объектам в посёлке Михайловка Запорожской области.