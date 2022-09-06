Басурин: более 200 мирных жителей ДНР погибли от действий ВСУ с начала СВО
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«С начала СВО более 3300 человек получили у нас ранения или погибли, если из погибших – это более 200, 128 детей», — цитирует Басурина ТАСС.
Ранее стало известно, что российские следователи установят обстоятельства преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса.
В конце августа сообщалось, что украинские националисты нанесли удар по гражданским объектам в посёлке Михайловка Запорожской области.