ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS посёлок в Запорожской области

В военно-гражданской администрации Мелитополя заявили, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по гражданским объектам в посёлке Михайловка Запорожской области.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

«Украинские войска в преддверии референдума, стремясь запугать жителей Мелитопольского района, увеличивают количество обстрелов. В надежде сорвать проведение важного исторического волеизъявления народа киевский режим не гнушается открытых террористических действий», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.