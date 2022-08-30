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ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS посёлок в Запорожской области

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В военно-гражданской администрации Мелитополя заявили, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по гражданским объектам в посёлке Михайловка Запорожской области.
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS посёлок в Запорожской области
  • AFP

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

«Украинские войска в преддверии референдума, стремясь запугать жителей Мелитопольского района, увеличивают количество обстрелов. В надежде сорвать проведение важного исторического волеизъявления народа киевский режим не гнушается открытых террористических действий», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.

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