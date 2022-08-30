В ДНР заявили о ежедневных обстрелах республики 300—500 снарядами со стороны военных ВСУ
- РИА Новости
«Терроризируют гражданское население. Минимальное количество боеприпасов, которое сейчас стреляют по территории наших городов, — от 300 до 500. Начиная от «Урагана», «Градами», (снарядами) 155 мм, 152 мм, 122 мм», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в среднем в результате обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются около 50 домов за сутки.
Ранее сообщалось, что очередной целью обстрела ВСУ стали склады пшеницы и ячменя в городе Сватово в ЛНР. Дальнобойные ракеты HIMARS уничтожили два зернохранилища, шесть сельхозмашин и девять автомобилей.