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В ДНР заявили о ежедневных обстрелах республики 300—500 снарядами со стороны военных ВСУ

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Заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.
В ДНР заявили о ежедневных обстрелах республики 300—500 снарядами со стороны военных ВСУ
  • РИА Новости

«Терроризируют гражданское население. Минимальное количество боеприпасов, которое сейчас стреляют по территории наших городов, — от 300 до 500. Начиная от «Урагана», «Градами», (снарядами) 155 мм, 152 мм, 122 мм», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в среднем в результате обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются около 50 домов за сутки.

Ранее сообщалось, что очередной целью обстрела ВСУ стали склады пшеницы и ячменя в городе Сватово в ЛНР. Дальнобойные ракеты HIMARS уничтожили два зернохранилища, шесть сельхозмашин и девять автомобилей.

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