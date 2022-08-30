В ДНР заявили о ежедневных обстрелах республики 300—500 снарядами со стороны военных ВСУ

Заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.

«Терроризируют гражданское население. Минимальное количество боеприпасов, которое сейчас стреляют по территории наших городов, — от 300 до 500. Начиная от «Урагана», «Градами», (снарядами) 155 мм, 152 мм, 122 мм», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в среднем в результате обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются около 50 домов за сутки.

Ранее сообщалось, что очередной целью обстрела ВСУ стали склады пшеницы и ячменя в городе Сватово в ЛНР. Дальнобойные ракеты HIMARS уничтожили два зернохранилища, шесть сельхозмашин и девять автомобилей.