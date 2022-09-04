Российские следователи установят обстоятельства новых преступлений ВСУ в Донбассе
- РИА Новости
«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Кировского района Донецка и села Евгеновка Великоновосёлковского района пострадали мирные жители», — говорится в сообщении ведомства.
Утром 4 сентября украинские военные выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку.
Также 1 сентября ВСУ произвели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР.
В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.