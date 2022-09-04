военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российские следователи установят обстоятельства новых преступлений ВСУ в Донбассе

Короткая ссылка
Российские следователи установят обстоятельства новых преступлений украинской армии в отношении мирного населения Донбасса, сообщил Следственный комитет России.
Российские следователи установят обстоятельства новых преступлений ВСУ в Донбассе
  • РИА Новости

«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Кировского района Донецка и села Евгеновка Великоновосёлковского района пострадали мирные жители», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 4 сентября украинские военные выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку.

Также 1 сентября ВСУ произвели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР.

В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить