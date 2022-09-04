Российские следователи установят обстоятельства новых преступлений ВСУ в Донбассе

Российские следователи установят обстоятельства новых преступлений украинской армии в отношении мирного населения Донбасса, сообщил Следственный комитет России.

«В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Кировского района Донецка и села Евгеновка Великоновосёлковского района пострадали мирные жители», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 4 сентября украинские военные выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку.

Также 1 сентября ВСУ произвели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР.

В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.