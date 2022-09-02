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СК России завёл дело из-за гибели 13 сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов украинских боевиков.
СК России завёл дело из-за гибели 13 сотрудников МЧС ДНР в результате обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов) в отношении военнослужащих ВСУ», — указали в СК.

По данным следствия, 1 сентября украинские военные произвели артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района Донецкой Народной Республики. В результате этого погибли 13 и получили ранения девять сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы.

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