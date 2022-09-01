В МЧС ДНР сообщили о гибели 13 сотрудников при исполнении служебного долга в селе Рубцы

В результате обстрела со стороны ВСУ 1 сентября при исполнении служебного долга погибли 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики, ещё девять получили ранения, заявили в ведомстве.

«1 сентября около 4 часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооружённых формирований Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Всех пострадавших госпитализировали. В село направили дополнительную группу спасателей для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

Ранее украинские военные обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 мм. В общей сложности было выпущено пять боеприпасов.