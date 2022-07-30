«Прямым попаданием»: в МО РФ заявили о разгроме эшелона с элитным батальоном президента Украины

На станции Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием разгромлен воинский железнодорожный эшелон, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщили в Минобороны РФ. В результате были уничтожены свыше 140 националистов, ещё около 250 боевиков получили ранения. При этом ударом ракет «Искандер» по пункту временной дислокации нацбата «Кракен» ликвидированы более 30 нацистов и 10 единиц военной техники. Наряду с этим российские ВС уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении элитного батальона бригады президента Украины.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожены более 140 националистов. Ещё около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», — заявил Конашенков.

Кроме того, российские ВС нанесли удар высокоточными ракетами «Искандер» по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», который был оборудован в ангарах мясокомбината в районе Богодухова Харьковской области.

«Уничтожены более 30 нацистов и десять единиц военной техники», — подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Также при ударе высокоточным оружием воздушного базирования по пункту временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ вблизи Яснобродовки (ДНР) уничтожены до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град». Вдобавок возле Артёмовска потери 14-й механизированной бригады ВСУ после удара высокоточным оружием ВКС России составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, восемь пунктов управления, а также живая сила и военная техника противника в 256 районах.

«Кроме того, в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населённого пункта Нововоронцовка Херсонской области — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37», — заметил Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777, поражена батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт-Б». Также были подавлены шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях.

Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня и две баллистические ракеты «Точка-У». Вдобавок истребители ВКС России уничтожили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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Украинские беспилотники атаковали гуманитарную колонну в Запорожье

В ночь на 30 июля украинские военные, используя БПЛА, оснащённые самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям из гуманитарной колонны, находившимся на стоянке для отдыха водителей, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«На автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. В результате совершённого теракта уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Минобороны РФ — об ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

30 июля в Минобороны уточнили данные по погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы нацбатальона «Азов». Число жертв составляет 50 человек, ещё 73 украинца доставлены в медучреждения с тяжёлыми ранениями.

«В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев», — пояснил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он констатировал, что всю «ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон».