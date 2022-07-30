В Запорожской области назвали Британию и США соучастниками ВСУ в атаках на Запорожскую АЭС

Великобритания, США и Польша являются соучастниками Украины в атаках на Запорожскую АЭС, так как ВСУ используют при ударах военную технику данных стран, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы», — приводит ТАСС слова Рогова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Польша, США и Британия являются соучастниками того, чего украинские военные пытаются добиться по отношению к АЭС.

Ранее стало известно, что беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 28 июля нанёс удар по посёлку Сосновый Бор в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции.