В Запорожской области назвали Британию и США соучастниками ВСУ в атаках на Запорожскую АЭС
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«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы», — приводит ТАСС слова Рогова в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Польша, США и Британия являются соучастниками того, чего украинские военные пытаются добиться по отношению к АЭС.
Ранее стало известно, что беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 28 июля нанёс удар по посёлку Сосновый Бор в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции.