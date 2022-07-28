Беспилотник ВСУ ночью нанёс удар по посёлку, где проживают сотрудники Запорожской АЭС
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В результате произошедшего был повреждён жилой дом, жертв удалось избежать.
«Важно отметить, что мина, сброшенная украинскими боевиками, попала в детскую комнату», — заявили в администрации.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС сознательно ведут к масштабной техногенной катастрофе.
До этого стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.