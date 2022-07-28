Беспилотник ВСУ ночью нанёс удар по посёлку, где проживают сотрудники Запорожской АЭС

Беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 28 июля нанёс удар по посёлку Сосновый Бор в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города.

© скриншот из телеграмм канала "РИА Новости"

В результате произошедшего был повреждён жилой дом, жертв удалось избежать. «Важно отметить, что мина, сброшенная украинскими боевиками, попала в детскую комнату», — заявили в администрации. Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС сознательно ведут к масштабной техногенной катастрофе. До этого стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.