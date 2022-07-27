МИД России: ВСУ атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведут дело к техногенной катастрофе

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Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС сознательно ведут к масштабной техногенной катастрофе. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
МИД России: ВСУ атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведут дело к техногенной катастрофе
  • РИА Новости

По его словам, ВСУ с «маниакальным упорством» обстреливают Запорожскую АЭС и не заботятся о сохранности объекта.

«Очевидно, что украинская сторона сознательно ведёт дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает», — сообщил Нечаев в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

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