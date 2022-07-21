Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС
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«Мы уже обратились к руководству секретариата МАГАТЭ в связи с этим инцидентом и ожидаем должной реакции со стороны агентства», — сказала она.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников.
Также сообщалось, что украинские ударные дроны совершили ещё одну атаку на атомную электростанцию в Энергодаре.
Реакторная часть АЭС не пострадала.
По словам Захаровой, атаки украинской армии на ядерные объекты говорят о нацеленности Киева на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы.