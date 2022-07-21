Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС

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На фоне атак украинской армии на Запорожскую АЭС Россия направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обращение, заявила глава российского МИД Мария Захарова.
Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС
  • AFP
  • © ALEX HALADA

«Мы уже обратились к руководству секретариата МАГАТЭ в связи с этим инцидентом и ожидаем должной реакции со стороны агентства», — сказала она.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников.

Также сообщалось, что украинские ударные дроны совершили ещё одну атаку на атомную электростанцию в Энергодаре.

Реакторная часть АЭС не пострадала.

По словам Захаровой, атаки украинской армии на ядерные объекты говорят о нацеленности Киева на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы.

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