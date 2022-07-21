Захарова: атаки ВСУ подтверждают цель Киева создать условия для ядерной катастрофы Европы

Короткая ссылка
Атаки украинской армии на ядерные объекты говорят о нацеленности Киева на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: атаки ВСУ подтверждают цель Киева создать условия для ядерной катастрофы Европы
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Она напомнила об ударах ВСУ 18 и 20 июля с использованием беспилотников по территории Запорожской атомной электростанции.

«Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы», — подчеркнула Захарова.

В результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников.

Ранее сообщалось, что украинские ударные дроны совершили ещё одну атаку на атомную электростанцию в Энергодаре.

Реакторная часть АЭС не пострадала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить