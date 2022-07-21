Захарова: атаки ВСУ подтверждают цель Киева создать условия для ядерной катастрофы Европы

Атаки украинской армии на ядерные объекты говорят о нацеленности Киева на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила об ударах ВСУ 18 и 20 июля с использованием беспилотников по территории Запорожской атомной электростанции.

«Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы», — подчеркнула Захарова.

В результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников.

Ранее сообщалось, что украинские ударные дроны совершили ещё одну атаку на атомную электростанцию в Энергодаре.

Реакторная часть АЭС не пострадала.