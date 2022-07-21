Захарова: атаки ВСУ подтверждают цель Киева создать условия для ядерной катастрофы Европы
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Она напомнила об ударах ВСУ 18 и 20 июля с использованием беспилотников по территории Запорожской атомной электростанции.
«Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы», — подчеркнула Захарова.
В результате атаки украинских беспилотников 18 июля на Запорожскую АЭС ранения получили 11 сотрудников.
Ранее сообщалось, что украинские ударные дроны совершили ещё одну атаку на атомную электростанцию в Энергодаре.
Реакторная часть АЭС не пострадала.