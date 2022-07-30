военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Запорожской области рассказали о последствиях удара украинских военных по Энергодару

Короткая ссылка
В результате удара украинских военных по Энергодару уничтожены автомобили колонны гуманитарной миссии, пострадали жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Запорожской области.
В Запорожской области рассказали о последствиях удара украинских военных по Энергодару
  • РИА Новости

«На автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. В результате совершённого теракта полностью уничтожены автомобили», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 28 июля нанёс удар по посёлку Сосновый Бор в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить