В Запорожской области рассказали о последствиях удара украинских военных по Энергодару

В результате удара украинских военных по Энергодару уничтожены автомобили колонны гуманитарной миссии, пострадали жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Запорожской области.

«На автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. В результате совершённого теракта полностью уничтожены автомобили», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 28 июля нанёс удар по посёлку Сосновый Бор в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции.