В Запорожской области рассказали о последствиях удара украинских военных по Энергодару
- РИА Новости
«На автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. В результате совершённого теракта полностью уничтожены автомобили», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что повреждены три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС.
Ранее стало известно, что беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 28 июля нанёс удар по посёлку Сосновый Бор в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции.