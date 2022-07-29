«Нанесено поражение»: МО РФ сообщило об ударах по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях

Российские ВС нанесли удар высокоточным оружием по резервам украинских сил в Киевской и Черниговской областях. По данным Минобороны, в результате полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада ВСУ, готовившаяся к отправке в Донбасс. При этом 57-я мотопехотная бригада понесла критические потери. Также российские истребители за минувшие сутки уничтожили установки ЗРК «Тор-М1» и «Бук-М1», а средствами ПВО было сбито шесть беспилотников, одна баллистическая ракета «Точка-У» и перехвачено 12 снарядов РСЗО.

Одна из механизированных бригад ВСУ полностью утратила боеспособность в результате ударов ВС России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населённого пункта Лютеж Киевской области», — сказал он.

Также, по его словам, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.

Кроме того, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.

При этом Су-35С ВКС России уничтожил пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», тогда как Су-34 — самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1». В свою очередь, российские средства ПВО сбили шесть беспилотников, одну баллистическую ракету «Точка-У» и перехватили 12 снарядов РСЗО.

ВС РФ поразили высокоточным оружием резервы ВСУ в Киевской и Черниговской областях

Удар ВСУ по зерновым хранилищам в Запорожье

В ночь на 29 июля украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам урожая в Васильевском районе Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«Украинские нацистские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района. Целью их было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта», — написал он.

Балицкий подчеркнул, что разрушение склада украинской стороной не отразится на обеспеченности внутреннего рынка и экспорте зерновых.

«Очередное подтверждение, что Киев воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу», — добавил глава ВГА Запорожской области.

Минобороны РФ об украинском обстреле СИЗО в Еленовке

Украинская сторона обстреляла из поставленных США HIMARS СИЗО в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе боевики националистического батальона «Азов». Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, погибли 40 украинских пленных, более 70 получили ранения.

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«По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев», подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

В российском оборонном ведомстве назвали обстрел СИЗО со стороны ВСУ «целенаправленно совершённой кровавой провокацией».

Последствия удара ВСУ по изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке

В Минобороны РФ добавили, что сейчас большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, так как российская сторона гуманно обходится с военнопленными.

«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — констатировали в МО РФ.