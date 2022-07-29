Российские средства ПВО сбили шесть БПЛА Украины и перехватили ракету «Точка-У» за сутки

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, перехватили 12 снарядов реактивных систем залпового огня и одну ракету «Точка-У».

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоный Шахтёр, Червоное, Верхнеполье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня над населёнными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской Народной Республики и одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Червоный Оскол Харьковской области», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У».

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