«Контрабанда, наркотрафик, насилие»: гражданский активист Иван Чушикин — о жизни в Мариуполе при киевском режиме

С 2020 года украинский активист Иван Чушикин фиксирует преступления силовиков Украины против жителей Мариуполя. Ему пришлось столкнуться с произволом на всех этажах подотчётного Киеву чиновничьего аппарата. В эксклюзивном интервью RT Иван подробно рассказывает о контрабанде наркотиков, крышевании преступников и насилии над невиновными, а также других бандитских практиках местной власти, правившей городом до вхождения в него российских военных.

— Иван, ты служил в погранслужбе, но был досрочно уволен. Что произошло?

— Я служил в мобильной группе и в военной комендатуре пограничной части с 2018 по 2020 год. Однажды не пропустил генеральскую контрабанду из сигарет. Когда проходила партия через наш пункт, я все документы оформил по правилам. Меня пытались уговаривать, чтобы я этого не делал, но в этом ведь и заключалась моя служба — фиксировать и не пропускать контрабанду через границу.

Уволили меня не через суд, а по голосованию. Руководство части устроило собрание, на котором присутствовали старшие офицеры. Главный вопрос, который был поставлен перед командирским составом, — моё увольнение. Голосовали простым поднятием рук.

Это и стало отправной точкой, после которой я принял решение стать активистом. Стал собирать информацию о тех людях, которые меня уволили. Нанял адвоката в Мариуполе, чтобы он представлял мои интересы. С ним также произошла печальная история. К нему пришли сотрудники СБУ и настоятельно порекомендовали забыть о моём деле. Чуть позже вместе с отцом, который на тот момент занимался бизнесом, мы выяснили, что генеральская контрабанда — это не единственный случай крышевания силовиками коррупционного бизнеса.

— То есть основным источником информации у вас были всё же полицейские?

— Да, полицейские, но с одной оговоркой: те, кто нам помогал, были настоящими, честными ментами. Если бы они сами расследовали коррупцию в нашем городе, думаю, их давно бы уже не было в живых.

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— Как связаны СБУ и силовой блок в городе с преступлениями. Что вы выяснили?

— Осенью 2020 года мы вместе с отцом вышли на предприятие под названием «Щирий кум». Это сеть супермаркетов, которая не платила налоги. Финансовые документы по предприятию нам также помогли достать неравнодушные мариупольцы. Так вот. Как мы подсчитали, в месяц предприятие не выплачивало налогов в государственную казну на 100 млн гривен.

Первое, что мы сделали, — это подали заявление в полицию и СБУ на руководителя этой сети Николая Будыко. Ни одного ответа нам на наши заявления не пришло. Вместо этого от местного СБУ стали поступать угрозы.

Как мы выяснили, землю для сети использовали городскую. Арендную плату они не платили. Людей, которых нанимали на работу в гастроном, никак официально по документам не оформляли. Кроме того, коммунальные услуги руководство предприятия ни разу не оплачивало. Дошло до того, что потери по недоплаченным коммунальным платежам стали перекладывать на жителей города.

На СБУ мы не остановились и стали писать письма в городскую администрацию и прокурору области. Несмотря на наши заявления, ни одного упоминания на заседании сессии городской рады по этому вопросу не было.

Уже потом мы выяснили, что крышевали их мэр Бойченко и областной прокурор Геращенко лично. Поэтому на наши письма приходил ответ от мэра, что «Щирий кум» отсутствует в государственном реестре зарегистрированных лиц.

— Как жители отнеслись к вашей деятельности?

— Жители собрали митинг. Пришли около 5 тыс. человек. Но ещё до начала митинга нам стали поступать угрозы от силовиков. К нам приезжали домой сотрудники 2-го отдела СБУ. Разговор был короткий: нам угрожали расправой, если мы продолжим заниматься расследованиями.

— У вас был проблемы и с местными националистами. Кто вам угрожал?

— Да, к нам приезжал полк «Азов», «Правый сектор»* и националист по кличке Паук — Руслан Пустовой. «Народный герой», который 14 лет отсидел в тюрьме. В 2014 году он вступил в националистический батальон «Правый сектор», чтобы участвовать в карательных операциях против мирных жителей ДНР. Преступления этого «героя» говорят сами за себя — это разбой, вымогательство, хранение оружия и мошенничество. Паук также известен как главный крышеватель наркобизнеса в Мариуполе. Вот с такого человека за участие в АТО сняли все обвинения, сделали из него народного героя. Вот он ко мне и приехал.

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— Как это было? Как конкретно угрожали тебе националисты?

— Всё просто. Приехали пять вооружённых человек из «Азова», ещё три человека из «Правого сектора» во главе с этим самым Пауком. Потребовали не трогать сеть «Щирий кум» и не снимать на камеру хозяина сети Николая Будыку. Главная причина, которую назвали бандиты, — это то, что данная сеть магазинов полностью обувает и одевает «Азов». В том числе, как мы выяснили, у Будыки по городу в постоянном подчинении — до 100 уголовников. Фактически банда под прикрытием СБУ и мэра.

Они тоже приезжали, но уже не просто с угрозами, а ворвались в дом и стали избивать родственников. 100 спортсменов, в основном борцов. Как мы выяснили через полицейские базы, на каждого — уголовные дела: вымогательство, разбой, мошенничество.

— Как остальные силовые структуры к этому относились, военные, например?

— Ну, собственно, через 53-ю отдельную механизированную бригаду шёл наркотрафик. Покровительство этой бригады осуществлял начальник СБУ Мариуполя Пирогов. Провозились наркотики через населённые пункты Чернолык и Гранитное, которые контролировали военнослужащие 53-й бригады. А потом уже здесь, на месте, распространением занимались националисты под руководством Паука (Руслана Пустового) из «Правого сектора».

— Но ведь незаметно всё это не могло проходить для военнослужащих?

— Ну как сказать. Ситуация с военнослужащими на местах такая же. Ко мне обращались анонимно срочники из Национальной гвардии. Произошло это после того, как к судье, который не хотел продлевать меру пресечения моему отцу по сфабрикованному делу, приехал с угрозами командир 12-й бригады Национальной гвардии полковник Денис Шлега.

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Военнослужащие рассказали, что их командир дал распоряжение меня избить и выкинуть из зала суда, где происходило заседание, на что они ответили отказом. Спустя четыре часа Шлега их сильно избил. Скажу ещё, что нам удалось с помощью правоохранителей установить, что данный офицер был переведён из Харькова в Мариуполь из-за коррупционного скандала. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но быстро закрыто из-за родственных связей. Жена Шлеги работала секретарём в офисе президента.

— О каких масштабах вообще идёт речь, когда ты говоришь про торговлю наркотиками?

— Назову это просто: особо крупный размер. Практически на каждом углу в Мариуполе можно было приобрести эту отраву. Причём дошло до того, что развозом занимались сами полицейские. Начальник уголовного розыска полковник полиции Артём Кисько в Telegram-преписке дал указание не задерживать людей, у которых полицейские при обыске находили наркотики. Это было запрещено. И нормальные сотрудники полиции не готовы были с этим мириться и обращались к нам.

— Расскажи, как произошло покушение на вас. Есть кадры, где пять человек бегают по вашему двору с арматурой.

— В апреле 2021 года к нам в дом ворвалась толпа молодчиков с оружием в руках. Их было десять человек. Нападение было организовано при непосредственном участии контрразведки СБУ и нацистов из «Азова». В самом нападении участвовали работники из личной охраны руководителя торговой сети «Щирий кум».

Я так уверенно рассказываю, потому что мы запросили биллинг в рамках уголовного дела на этих людей. Все десять человек находились постоянно в радиусе 100 м от нашего дома во время покушения. Люди в масках, у кого нож, у кого палка. Десять человек. Мы начали отбиваться.

Интересно, что выгнали со двора мы их очень даже просто. Потом я понял, почему так получилось. В тот самый момент, когда произошло нападение, у нас в доме находился человек, который принёс флешку с видеодоказательствами преступлений руководителя сети Николая Будыки. Пока мы отбивались от толпы, двое нападавших избивали, точнее сказать, убивали нашего свидетеля с флешкой. Как позже рассказал на суде наш свидетель, молодчики били его и кричали: «Где флешка?!»

Сразу после этого приехала полиция, но вместо медицинской помощи стали полумёртвого человека задерживать прямо на месте, где его только что убивали. Заламывали руки, винтили, что называется. Через час обвинение предъявили и даже открыли уголовное дело. Но не на преступников, которые избивали, и не на нападавших, а на моего отца.

По версии следствия, это он убил нашего свидетеля с флешкой. Они написали, что мой отец сам ударил его палкой и с одного удара убил. О том, что человек был живой ещё три часа и ему не оказывали помощь в присутствии представителей всех силовых структур города, в деле ни слова.

— Что с отцом теперь?

Сначала его стали пытать в СИЗО. Потом в материалах дела сотрудники полиции указали, что не нашли родственников, и назначили ему фиктивного представителя. Всё это они сделали втихую. Благодаря фиктивному представителю его признали невменяемым и увезли в Днепропетровск. За четыре дня ему вкололи 16 уколов галоперидола, то есть пытались его убить. Всё это сопровождалось постоянными избиениями.

Вот так у нас поступают с теми, кто неугоден Украине.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).