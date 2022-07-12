В Мариуполь прибыли врачи из Тулы для оказания медпомощи жителям

Из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медицинские комплексы и 12 медработников.

В составе выездной бригады — врачи-добровольцы из тульских и районных медицинских учреждений, передаёт ФАН.

«Здесь работают два терапевта, врач-педиатр, врач — узи-диагност, два врача-стоматолога, которые оказывают терапевтическую и хирургическую помощь взрослым и детям», — рассказал руководитель сводного медицинского отряда Тульской области Алексей Эрк.

Наряду с этим стало известно, что на этой неделе партия «Единая Россия» отправила восьмую по счёту фуру с бытовой химией жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет «Бизнес Online».

Вес груза составил почти 18 т — это стиральные порошки, чистящие средства, мыло и шампуни.

Ранее Минобороны России сообщало, что гуманитарный коридор для судов в Азовском море из Мариуполя открыт круглосуточно.