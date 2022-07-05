В МО заявили, что гумкоридор для судов в Азовском море из Мариуполя открыт круглосуточно

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Гуманитарный коридор для судов в Азовском море из Мариуполя открыт круглосуточно. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО заявили, что гумкоридор для судов в Азовском море из Мариуполя открыт круглосуточно
  • РИА Новости

«Созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь, протяжённостью 115 миль и шириной 2 мили, в направлении Чёрного моря», — говорится в заявлении.

Также в Минобороны добавили, что в Чёрном море открыт гумкоридор протяжённостью 139 миль и шириной 3 мили.

В июне сообщалось, что первое иностранное судно Azov Concord вышло из порта Мариуполя по гуманитарному коридору, организованному российскими военными.

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