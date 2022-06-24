«До 2 тысяч человек»: Минобороны РФ сообщило о блокировании группировки ВСУ в Горском и Золотом

Четыре батальона ВСУ, одна бригадная артиллерийская группа, около 120 нацистов «Правого сектора»* и до 80 иностранных наёмников полностью заблокированы российскими войсками в районе Горского и Золотого, сообщили в Минобороны РФ. Всего в окружение попали до 2 тыс. человек. При этом в оборонном ведомстве указали, что кольцо горского котла сжимается, а по позициям украинских военных ведётся непрерывный огонь. Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены более 620 националистов, два Су-25, 19 танков и других бронемашин.

Российские военные полностью блокировали группировку украинских войск в районе населённых пунктов Горское и Золотое. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге о ходе проведения специальной военной операции в поддержку Донбасса. В горском котле находятся до 2 тыс. украинских военнослужащих, уточнил он.

Российские войска полностью заблокировали группировку ВСУ в Горском и Золотом

В окружении оказались четыре батальона ВСУ (3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны), а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора»* и отряд иностранных наёмников.

«Всего в горском котле сейчас заблокированы до 2 тыс. человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наёмников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и миномётов. Только за последние сутки в данном районе отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 военнослужащий», — заявил Конашенков.

По словам пленных, украинская группировка, попавшая в окружение, истощена: подразделения укомплектованы менее чем на 40%, управление со стороны вышестоящего командования ВСУ потеряно, а снабжение полностью прекращено.

«Российские войска сжимают кольцо горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населённого пункта Золотое», — добавил он.

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Кроме того, российские войска за последние пять дней в ходе наступления на Луганском направлении освободили десять населённых пунктов. Речь идёт о Лоскутовке, Подлесном, Мирной Долине, Щебкарьере, Врубовке, Ныркове, Николаевке, Новоивановке, Устиновке и Рай-Александровке.

По данным Минобороны РФ, украинские войска несут значительные потери и на других направлениях.

Так, ударами высокоточного оружия ВКС России по трём пунктам дислокации иностранных наёмников в Николаеве и Голицыне (Николаевская область), а также Олешках (Харьковская область) уничтожены более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов.

Также представитель оборонного ведомства обратил внимание на приобретающие в ВСУ массовый характер случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях.

«В районе населённого пункта Александрополь Донецкой Народной Республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции. Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формирует в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации граждан», — сказал Конашенков.

Помимо этого, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей. Плюс к этому ликвидировано пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств, а также артиллерийские и миномётные подразделения в 62 районах, в том числе артиллерийская батарея гаубиц М777.

Российские средства ПВО сбили в воздухе два Су-25 и пять беспилотников Воздушных сил Украины, а также перехватили пять тактических ракет «Точка-У».

«Береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесён удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена», — сказал он.

© Министерство обороны РФ

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).