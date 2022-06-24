Глава МИД Украины Кулеба высказался о переговорах с Россией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с Россией.
Глава МИД Украины Кулеба высказался о переговорах с Россией
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия (переговоров с Россией. — RT), но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал Кулеба в интервью Corriere della Sera, отвечая на вопрос, готова ли украинская сторона обсуждать «границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирный план возможен после выполнения Киевом всех требований Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

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