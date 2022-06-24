СК возбудил два уголовных дела против украинских военных по факту обстрела ЛНР и ДНР

По данным следствия, 22 и 23 июня 2022 года командиры и офицеры данных подразделений прицельно обстреливали из тяжёлой артиллерии ряд городов и населённых пунктов ДНР и ЛНР, в том числе Донецк, Докучаевск, Макеевку, Попасную и Стаханов.
В результате этих обстрелов в ДНР погибли два мирных жителя, ещё пять получили ранения. Были повреждены 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы, сообщает СК.
Вследствие артиллерийских атак городов Попасная и Стаханов ЛНР получила ранения мирная жительница, повреждено оборудование водонапорной насосной станции.
СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооружённых формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.