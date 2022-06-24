СК возбудил два уголовных дела против украинских военных по факту обстрела ЛНР и ДНР
24 июня 2022

СК возбудил два уголовных дела против украинских военных по факту обстрела ЛНР и ДНР

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады и 25-й парашютно-десантной бригады ВСУ. Об этом стало известно из сообщения на сайте СК России.

По данным следствия, 22 и 23 июня 2022 года командиры и офицеры данных подразделений прицельно обстреливали из тяжёлой артиллерии ряд городов и населённых пунктов ДНР и ЛНР, в том числе Донецк, Докучаевск, Макеевку, Попасную и Стаханов.

В результате этих обстрелов в ДНР погибли два мирных жителя, ещё пять получили ранения. Были повреждены 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы, сообщает СК.

Вследствие артиллерийских атак городов Попасная и Стаханов ЛНР получила ранения мирная жительница, повреждено оборудование водонапорной насосной станции.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооружённых формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.