ВС России взяли в горский котёл до 2 тысяч украинских военных

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Российские вооружённые силы взяли в горский котёл до 2 тыс. украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС России взяли в горский котёл до 2 тысяч украинских военных
  • РИА Новости

«В районе населённых пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже горском котле, окружены четыре батальона», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что в котле находятся около 1,8 тыс. украинских военнослужащих, 120 боевиков националистического подразделения «Правый сектор»* и до 80 иностранных наёмников.

  • ВС России взяли в горский котёл до 2 тысяч украинских военных

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что часть украинских войск в Горском и Золотом посылает сигналы о готовности сдаться в плен.

Он также сообщил, что населённые пункты взяты в блокаду.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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