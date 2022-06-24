Минобороны России заявило о массовом дезертирстве украинских военнослужащих в ДНР

Минобороны России сообщило, что случаи дезертирства в украинских войсках приобретают массовый характер.

«Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населённого пункта Александрополь Донецкой Народной Республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что для восполнения потерь на Донецком и Луганском направлениях украинское командование вынужденно формирует в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных граждан, призванных по мобилизации.

Ранее сообщалось, что ВКС России 21 июня нанесли авиаудар по военнослужащим Вооружённых сил Украины, а также по цехам Николаевского судостроительного завода, уничтожены до 500 военных из 59-й механизированной бригады.