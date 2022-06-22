Минобороны: ВКС России 21 июня высокоточным ударом поразили до 500 военнослужащих ВСУ

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ВКС России 21 июня нанесли авиаудар по военнослужащим Вооружённых сил Украины, а также по цехам Николаевского судостроительного завода, уничтожены до 500 военных из 59-й механизированной бригады, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны: ВКС России 21 июня высокоточным ударом поразили до 500 военнослужащих ВСУ
  • РИА Новости

«Противник несёт значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожены до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

  • Минобороны: ВКС России 21 июня высокоточным ударом поразили до 500 военнослужащих ВСУ

20 июня Минобороны России показало видео удара высокоточной ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области.

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