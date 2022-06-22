Минобороны: ВКС России 21 июня высокоточным ударом поразили до 500 военнослужащих ВСУ

ВКС России 21 июня нанесли авиаудар по военнослужащим Вооружённых сил Украины, а также по цехам Николаевского судостроительного завода, уничтожены до 500 военных из 59-й механизированной бригады, сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости