«Ни одно из огневых средств не достигло цели»: МО РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Киевский режим утром 20 июня предпринял очередную попытку захватить остров Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — сказал он.
В ходе воздушного налёта украинская сторона задействовала свыше 15 ударных и разведывательных беспилотников, в том числе два Bayraktar TB2. Вдобавок над Змеиным был замечен стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk RQ-4. Также предпринимались попытки нанести по острову удары украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777.
По его словам, российские средства ПВО (ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Тор») уничтожили все средства поражения противника, выпущенные по Змеиному. В воздухе были сбиты 13 БЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд РСЗО «Ураган».
«Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный», — указал Конашенков.
В связи с неудавшимся огневым поражением украинская сторона отказалась от высадки десанта.
«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошёл на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Чёрного моря. После восьми утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 подверглись газодобывающие платформы БК-1 и «Крым-1». В результате украинской провокации на платформе БК-1 начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Чёрного моря», — подчеркнул представитель МО РФ.
В качестве ответа российские ВС нанесли удар крылатыми ракетами «Оникс» по военному аэродрому Школьный в районе Одессы, где были уничтожены ангары с украинскими беспилотниками Bayraktar TB2. Вдобавок на острове Кубанский ликвидировали два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, тогда как авиация ВКС России поразила две пусковые установки ЗРС С-300 в Одесской области.
Сводка Минобороны о ходе спецоперации
Официальный представитель Минобороны России также рассказал об уничтожении высокоточными ракетами четырёх украинских складов с боеприпасами в ЛНР, а также ЗРК «Бук-М1» в ДНР.
«Нанесено поражение живой силе, военной технике ВСУ и националистических формирований, в том числе «Правого сектора»*, в районах населённых пунктов Белая Гора, Новодружеск, Мирная Долина, Подлесное и Волчеяровка», — подчеркнул он.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей. Российскими средствами ПВО сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины и 19 беспилотников в ДНР и Харьковской области. Также были перехвачены пять тактических ракет «Точка-У» и 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган».
«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела», — заявил Конашенков.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВСУ исчерпали резервы для восполнения потерь. При этом прибывающие с запада Украины батальоны территориальной обороны отказываются выдвигаться на передовую.
«В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях», и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек», — сказал Конашенков.
На этом фоне в населённых пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация, в ходе которой задерживаются мужчины всех возрастных групп.
- © Министерство обороны РФ
По словам официального представителя Минобороны РФ, на фоне военных провалов киевский режим «продолжает вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих из Донбасса.
«Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооружённых сил. По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому», — заметил он.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
- Замглавы ВГА Херсонской области заявил, что референдум в регионе запланирован на осень
- Автор Макманус: власти Франции, ФРГ и Италии отказали в оперативных поставках оружия ВСУ
- ВС России восстановили вещание российских телеканалов в Херсонской области
- Володин прокомментировал слова главы МИД Украины Кулебы о готовности «воевать лопатами»