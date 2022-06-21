«Ни одно из огневых средств не достигло цели»: МО РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки украинских сил на остров Змеиный. Попытка захвата была предпринята утром 20 июня. По данным ведомства, ни один из украинских снарядов не достиг цели, были сбиты 13 украинских беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО «Ураган». Кроме того, в министерстве рассказали, что ВСУ исчерпало резервы для восполнения потерь, а прибывающие батальоны теробороны отказываются выдвигаться на передовую.

Киевский режим утром 20 июня предпринял очередную попытку захватить остров Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — сказал он.

В ходе воздушного налёта украинская сторона задействовала свыше 15 ударных и разведывательных беспилотников, в том числе два Bayraktar TB2. Вдобавок над Змеиным был замечен стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk RQ-4. Также предпринимались попытки нанести по острову удары украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777.

По его словам, российские средства ПВО (ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Тор») уничтожили все средства поражения противника, выпущенные по Змеиному. В воздухе были сбиты 13 БЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд РСЗО «Ураган».

«Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный», — указал Конашенков.

В связи с неудавшимся огневым поражением украинская сторона отказалась от высадки десанта.

«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошёл на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Чёрного моря. После восьми утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 подверглись газодобывающие платформы БК-1 и «Крым-1». В результате украинской провокации на платформе БК-1 начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Чёрного моря», — подчеркнул представитель МО РФ.

В качестве ответа российские ВС нанесли удар крылатыми ракетами «Оникс» по военному аэродрому Школьный в районе Одессы, где были уничтожены ангары с украинскими беспилотниками Bayraktar TB2. Вдобавок на острове Кубанский ликвидировали два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, тогда как авиация ВКС России поразила две пусковые установки ЗРС С-300 в Одесской области.

Сводка Минобороны о ходе спецоперации

Официальный представитель Минобороны России также рассказал об уничтожении высокоточными ракетами четырёх украинских складов с боеприпасами в ЛНР, а также ЗРК «Бук-М1» в ДНР.

«Нанесено поражение живой силе, военной технике ВСУ и националистических формирований, в том числе «Правого сектора»*, в районах населённых пунктов Белая Гора, Новодружеск, Мирная Долина, Подлесное и Волчеяровка», — подчеркнул он.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей. Российскими средствами ПВО сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины и 19 беспилотников в ДНР и Харьковской области. Также были перехвачены пять тактических ракет «Точка-У» и 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела», — заявил Конашенков.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВСУ исчерпали резервы для восполнения потерь. При этом прибывающие с запада Украины батальоны территориальной обороны отказываются выдвигаться на передовую.

«В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях», и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек», — сказал Конашенков.

На этом фоне в населённых пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация, в ходе которой задерживаются мужчины всех возрастных групп.

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По словам официального представителя Минобороны РФ, на фоне военных провалов киевский режим «продолжает вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих из Донбасса.

«Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооружённых сил. По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому», — заметил он.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).