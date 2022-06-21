ВС России восстановили вещание российских каналов в Херсонской области

В Министерстве обороны России заявили, что военные связисты восстановили вещание российских каналов в Херсонской области.

«Специалистами подразделений связи Вооружённых Сил России была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области», — сообщили РИА Новости представители Минобороны России.

Обеспечить функционирование телевидения на всей территории региона, в том числе 24 российских каналов, стало возможно благодаря подключению последней, седьмой вышки. Просмотр этих каналов для жителей Херсонской области будет полностью бесплатным.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что жители готовы поддержать вхождение региона в состав России. Референдум по этому вопросу планируется провести осенью 2022 года.