Замглавы ВГА Херсонской области: население поддержит вхождение региона в состав России

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что жители готовы поддержать вхождение региона в состав России.

Свою позицию он объяснил повышенным спросом в Херсонской области на получение российского гражданства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Соловьёв LIVE».

«Судя по большому желанию жителей Херсонской области получить российское гражданство, это ещё раз говорит о том, что большая часть людей примет решение войти в состав России», — цитирует Стремоусова агентство.

В качестве способа вхождения Херсонской области в состав России замглавы ВГА назвал плебисцит.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возможность получения российского паспорта на территории региона вызвала ажиотажный спрос среди населения. Жители встают в очередь к пунктам приёма документов на получение гражданства.

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