Замглавы ВГА Херсонской области: население поддержит вхождение региона в состав России
Свою позицию он объяснил повышенным спросом в Херсонской области на получение российского гражданства.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Соловьёв LIVE».
«Судя по большому желанию жителей Херсонской области получить российское гражданство, это ещё раз говорит о том, что большая часть людей примет решение войти в состав России», — цитирует Стремоусова агентство.
В качестве способа вхождения Херсонской области в состав России замглавы ВГА назвал плебисцит.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возможность получения российского паспорта на территории региона вызвала ажиотажный спрос среди населения. Жители встают в очередь к пунктам приёма документов на получение гражданства.