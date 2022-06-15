В Херсонской области заявили об ажиотажном спросе на получение гражданства России

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возможность получения российского паспорта на территории региона вызвала ажиотажный спрос среди населения. Жители встают в очередь к пунктам приёма документов на получение гражданства.

«Очень большой ажиотаж. Всё больше и больше людей желают получить гражданство России», — заявил Стремоусов агентству РИА Новости.

По информации представителя ВГА Херсонской области, на сегодняшний день поступило более 10 тыс. заявок на получение российского паспорта и желающие продолжают приходить. В связи с этим на территории региона продолжают открывать административные центры по приёму документов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что гражданство России имеют более 284 тыс. жителей Луганской Народной Республики, число желающих получить российский паспорт ежедневно растёт.

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