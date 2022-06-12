Пасечник: гражданство России получили более 284 тысяч жителей ЛНР

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Гражданство России имеют более 284 тыс. жителей Луганской Народной Республики, число желающих растёт ежедневно, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник: гражданство России получили более 284 тысяч жителей ЛНР
  • РИА Новости

«Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской Народной Республике растёт ежедневно. Сейчас их уже больше 284 тыс. человек», — написал он в своём Telegram.

По данным МВД России, российское гражданство в упрощённом порядке за три года получили более 800 тыс. жителей ЛНР и ДНР.

В министерстве уточнили, что отклоняется не более 1% заявлений потенциальных граждан.

9 июня заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о том, что более 4 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство.

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