Пасечник: гражданство России получили более 284 тысяч жителей ЛНР

Гражданство России имеют более 284 тыс. жителей Луганской Народной Республики, число желающих растёт ежедневно, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской Народной Республике растёт ежедневно. Сейчас их уже больше 284 тыс. человек», — написал он в своём Telegram.

По данным МВД России, российское гражданство в упрощённом порядке за три года получили более 800 тыс. жителей ЛНР и ДНР.

В министерстве уточнили, что отклоняется не более 1% заявлений потенциальных граждан.

9 июня заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о том, что более 4 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство.