МВД: более 800 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России в упрощённом порядке

Российское гражданство в упрощённом порядке за три года получили более 800 тысяч жителей ЛНР и ДНР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Согласно ведомственной статистической отчётности, с апреля 2019 года по настоящее время на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тыс. человек», — прокомментировали запрос агентства в ведомстве.

В министерстве уточнили, что отклоняется не более 1% заявлений потенциальных граждан.

9 июня заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о том, что более 4 тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство.