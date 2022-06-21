Замглавы ВГА Херсонской области заявил, что референдум в регионе запланирован на осень

Короткая ссылка
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум в регионе планируется провести осенью 2022 года.

Об этом сообщается в интервью РИА Новости.

Более конкретные сроки проведения референдума пока не уточняются.

«Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом России», — заявил Стремоусов.

Кроме того, по словам замглавы ВГА, на территории Херсонской области ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался приём документов у жителей на получение российского гражданства.

9 июня власти Херсонской области анонсировали проведение референдума о вхождении в Россию в 2022 году. Заместитель главы военно-гражданской администрации Стремоусов заявил о том, что жители готовы поддержать вхождение региона в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить