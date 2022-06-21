Замглавы ВГА Херсонской области заявил, что референдум в регионе запланирован на осень
Об этом сообщается в интервью РИА Новости.
Более конкретные сроки проведения референдума пока не уточняются.
«Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом России», — заявил Стремоусов.
Кроме того, по словам замглавы ВГА, на территории Херсонской области ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался приём документов у жителей на получение российского гражданства.
9 июня власти Херсонской области анонсировали проведение референдума о вхождении в Россию в 2022 году. Заместитель главы военно-гражданской администрации Стремоусов заявил о том, что жители готовы поддержать вхождение региона в состав России.