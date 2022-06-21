Автор МакМанус: власти Франции, ФРГ и Италии отказали в оперативных поставках оружия ВСУ

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.

Об этом говорится в статье обозревателя Дойла МакМануса для Los Angeles Times.

Причиной отказа стала усталость лидеров государств от экономических последствий взаимодействия, в частности, введения санкций против России, которые ударили, в первую очередь, по самим странам.

«И всё же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — подытожил МакМанус.

Речь в статье идёт о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев 16 июня.

Ранее газета Die Welt сообщала о том, что в ходе визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги убеждали украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

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