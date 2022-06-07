«Развивается наступление»: Шойгу сообщил об освобождении 97% территории ЛНР

Союзные войска в ходе спецоперации на Украине освободили значительную часть территорий республик Донбасса по левому берегу реки Северский Донец, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В целом, по его словам, уже освобождено 97% территории Луганской Народной Республики. Министр также сообщил, что общее число сдавшихся в плен украинских военных достигло 6489, только за минувшие десять дней была уничтожена 51 единица зарубежной военной техники, поставленной на Украину. Кроме того, Шойгу рассказал о восстановлении 1,2 тыс. км железнодорожного полотна, что позволит возобновить полноценное движение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.

Союзные силы освободили существенную часть территорий ДНР и ЛНР в ходе проведения специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов», — сказал он.

Кроме того, министр подтвердил информацию о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка: «Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на Попасненском направлении».

«В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики», — подчеркнул Шойгу.

При этом за последние десять дней была уничтожена 51 единица зарубежной военной техники, включая 21 гаубицу калибра 155 мм и две ракетные системы залпового огня. Глава Минобороны добавил, что всего с начала спецоперации в плен сдались 6489 украинских военных.

Возвращение к мирной жизни

Говоря о ситуации на освобождённых территориях Донбасса, Шойгу отметил, что там идёт процесс налаживания мирной жизни: в Мариуполе восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, возобновили работу первые социальные объекты. Активно идёт процесс разминирования, начали функционировать морские порты Мариуполя и Бердянска.

В штатном режиме действует Запорожская атомная электростанция, продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль ДНР и ЛНР в ходе спецоперации. Также на освобождённых территориях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Украины, сообщил Шойгу.

«Отступая, украинские националисты стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики. В свою очередь, российские военные, освобождая Донбасс, берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития экономики региона», — заметил глава ведомства.

По его словам, Минобороны и РЖД совместными усилиями создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках (общая протяжённость восстановленных участков — 1,2 тыс. км).

Министр добавил, что открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части на полуостров и возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу в этот регион РФ.

«Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создаёт благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобождённых территориях. Его потенциал в среднем составляет 10 млн т зерновых культур в год, а по овощным культурам — 1,4 млн т», — констатировал он.

Летний период обучения войск

Продолжая совещание, министр обороны сообщил, что 1 июня в российских войсках начался летний период обучения. Ему предшествовала подготовительная работа, в рамках которой было проведено более 9 тыс. мероприятий, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы.

«В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учётом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя. Практические занятия будут проходить в пунктах постоянной дислокации и на полигонах», — подчеркнул Шойгу.

Помимо этого, он рассказал о ходе подготовки к военно-морским парадам в честь Дня ВМФ. Они пройдут в пунктах базирования всех российских флотов и флотилий, а также в порту Тартус в Средиземном море. В них задействуют до 200 боевых кораблей, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов.