Песков опроверг сообщения об отказе России обсуждать с Украиной статус Запорожья и Херсона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы отказе России обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил, что «это всё не так».

«Нет, это все не так. Это неправильная информация», — сказал Песков.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что регион, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путём проведения референдума.

Помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артём Шарлай заявил, что в регионе прорабатываются технические вопросы проведения референдума о вхождении в состав России, но точные сроки пока не определены.

Также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.