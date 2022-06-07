Стремоусов допустил референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что регион, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путём проведения референдума.
Стремоусов допустил референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России
  • РИА Новости

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобождённой Херсонской области, и далее законодательно будем работать», — сказал Стремоусов в кулуарах XV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 30 мая по 3 июня специалисты центра приёма документов приняли от жителей Херсонской области более 300 пакетов документов на получение российского гражданства.

За консультациями в этот период обратились около 2 тыс. человек.

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