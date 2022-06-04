В Херсонской области приняли более 300 пакетов документов на получение паспортов России

Специалисты центра приёма документов приняли от жителей Херсонской области более 300 пакетов документов на получение российского гражданства. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«За пять дней, с 30 мая по 3 июня включительно, подали 385 (пакетов документов. — RT). Это проверенные документы, переданные на оформление паспорта», — цитирует Сальдо ТАСС.

По его словам, за консультациями в этот период обратились около 2 тыс. человек.

Сальдо также рассказал, что власти Херсонской области откроют четыре новых центра приёма документов на получение российского гражданства, три из которых будут находиться в Херсоне и один — в Новой Каховке.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что заявления на получение российского гражданства подали около 1,5 тыс. жителей Херсона.