В Херсонской области приняли более 300 пакетов документов на получение паспортов России

Короткая ссылка
Специалисты центра приёма документов приняли от жителей Херсонской области более 300 пакетов документов на получение российского гражданства. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
В Херсонской области приняли более 300 пакетов документов на получение паспортов России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«За пять дней, с 30 мая по 3 июня включительно, подали 385 (пакетов документов. — RT). Это проверенные документы, переданные на оформление паспорта», — цитирует Сальдо ТАСС.

По его словам, за консультациями в этот период обратились около 2 тыс. человек.

Сальдо также рассказал, что власти Херсонской области откроют четыре новых центра приёма документов на получение российского гражданства, три из которых будут находиться в Херсоне и один — в Новой Каховке.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что заявления на получение российского гражданства подали около 1,5 тыс. жителей Херсона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить