В ДНР сообщили о применении украинскими войсками «Пионов»
- РИА Новости
«Мы уже даже фиксируем применение «Пионов», это север Горловки. Хотел бы напомнить, это всё-таки (калибр. — RT) 203 мм. Это очень серьёзный снаряд, который имеет разрушительную силу», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ 6 июня погибли семь жителей ДНР, 16 пострадали.
По словам главы Святогорска Владимира Бандуры, украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.