Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка со стороны украинских войск

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Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1» объяснил усиленные обстрелы Донецка в последние дни со стороны украинских войск.
Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка со стороны украинских войск
  • AP

«Нам стало известно о том, что происходит скопление сил и средств противника, и было нанесено огневое поражение этих мест», — приводит его слова ТАСС.

Басурин рассказал, что в результате украинская сторона понесла потери убитыми порядка 700 человек, также было уничтожено порядка 100 единиц различной техники. 

«И после этого начался очень сильный обстрел — от злобы, наверное, — жилых кварталов именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались», — сказал он.

Басурин уточнил, что это произошло на прошедшей неделе.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли кварталы Донецка из французской САУ CAESAR.

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