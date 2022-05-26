В Николаевской области: МО РФ сообщило об уничтожении украинского центра радиоэлектронной разведки

В Николаевской области высокоточными ракетами уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщили в Минобороны РФ. Российскими средствами ПВО были сбиты 13 беспилотников, вертолёт Ми-24, военно-транспортный самолёт ВСУ. Помимо этого, в ЛНР сообщили, что в Донбассе находятся около 8 тыс. украинских военнопленных, а в Запорожской области констатировали, что Украина навсегда лишилась выхода к Азовскому морю.

Российские ВС уничтожили в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — сказал он.

Также, по его словам, были поражены 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов. Кроме того, ликвидированы пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Российская авиация, в свою очередь, уничтожила более 350 националистов, вывела из строя 96 единиц вооружения и военной техники, тогда как средствами ПВО был сбит один украинский вертолёт Ми-24, военно-транспортный самолёт ВСУ, доставлявший боеприпасы и вооружение, и 13 беспилотников.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов. В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки в Донбассе», — заключил официальный представитель Минобороны России.

© Министерство обороны РФ

В Донбассе находятся около 8 тыс. пленных солдат ВСУ

В Луганской и Донецкой народных республиках насчитывается примерно 8 тыс. пленных украинских военных, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — сказал он.

По его мнению, число пленных будет увеличиваться, поскольку сейчас киевский режим вместо подготовленных подразделений ВСУ и нацбатов «бросает на передовую» отряды территориальной обороны.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины»

Украина навсегда лишилась выхода к Азовскому морю. Такое мнение высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской областях никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.

Ранее представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщал, что Азовское море стало морем совместного пользования РФ и Донецкой Народной Республики.

Армия ДНР в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях Украины

Резервные полки ДНР присутствуют в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях Украины, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжались бы неограниченный период времени», — отметил Пушилин.

Кроме того, глава ДНР заявил, что жители Херсонской, Запорожской и Харьковской областей «ассоциируют своё будущее именно с Россией».

Он также подчеркнул необходимость продвижения на севере ДНР в связи с тем, что Киев перекрыл подачу воды в Донецк, Макеевку и Горловку.

Продолжающаяся зачистка «Азовстали»

По словам главы ДНР, на заводе «Азовсталь» выявили прятавшихся украинских военных, их направили к месту содержания.

В свою очередь, представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала отметил, что на полную зачистку территории комбината потребуется до трёх недель.

«Потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на «Азовстали» — она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своём углу», — добавил он.